El sector empresarial, representado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, valoró positivamente la apertura condicionada de la mina anunciada por el mandatario José Raúl Mulino, destacando principalmente la recuperación económica y la creación de empleos para las comunidades locales.

A pesar de las críticas ciudadanas sobre la empresa operaria y su contrato previo, defendió continuar el diálogo con la actual compañía para evitar millonarios arbitrajes internacionales que pondrían en peligro las finanzas públicas del país.