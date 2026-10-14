Las crónicas de Narnia regresa con una película sobre el origen de su mundo mágico

La magia de Narnia vuelve, aunque esta vez el relato nos llevará al principio. Netflix dio a conocer el martes 13 de octubre el primer tráiler de «El sobrino del mago», una nueva versión de la obra de C. S. Lewis que promete desvelar el origen de uno de los mundos fantásticos más célebres de la literatura.

El avance presenta a Digory y Polly, dos pequeños que inician una aventura increíble tras descubrir el Bosque entre los Mundos, un lugar enigmático que actúa como conexión a varios universos.

La trama cambia cuando ambos conocen a Andrew Ketterley, un mago interpretado por Daniel Craig, quien les entrega un anillo que les permite viajar a otros lugares. “A veces, una historia es el comienzo de todas las demás” menciona el personaje en uno de los clips, anticipando el viaje que transformará las vidas de los protagonistas.

Aslan y el nacimiento de Narnia

Mientras exploran estos mundos nuevos, Digory y Polly se topan con seres fantásticos y paisajes que amplían el universo de la saga. No obstante, uno de los momentos más destacados del tráiler es la llegada de Aslan, el famoso león que juega un papel fundamental en las historias de Narnia.

Las secuencias muestran a este personaje trayendo a la vida este mundo mágico, una escena crucial para comprender cómo surgió la tierra que ha cautivado a diversas generaciones de lectores y espectadores.

A diferencia de otras narraciones de la franquicia, «El sobrino del mago» profundiza en los eventos que ocurren antes de las aventuras más conocidas, por lo que servirá como una introducción a los primeros tiempos de Narnia.

¿Cuándo se lanzará la nueva película de Narnia?

Netflix está preparando un estreno poco convencional para esta producción: será la primera película de la plataforma que tendrá un estreno mundial en cines antes de estar en su servicio de streaming.

Los aficionados podrán disfrutarla en cines desde el 12 de febrero de 2027. Luego, la película estará disponible en Netflix a partir del 2 de abril de 2027.

Con esta adaptación, la plataforma busca regresar a un mundo lleno de magia, criaturas sorprendentes y aventuras, esta vez para relatar cómo comenzó todo en Narnia.