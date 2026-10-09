Dua Lipa y Callum Turner disfrutaron del béisbol junto a un fanático que no los identificó

Ni la popularidad de Dua Lipa ni la de Callum Turner fueron suficientes para que un famoso amante del béisbol los reconociera en un evento deportivo en Nueva York. La artista británica y el actor presenciaron el encuentro de playoffs entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays, que se realizó en el Yankee Stadium, donde terminaron sentados al lado de alguien que no sabía quiénes eran.

El afortunado es Laurence Leavy, conocido como «Marlins Man», un apasionado seguidor que se ha vuelto un rostro familiar en importantes eventos deportivos gracias a su distintiva camiseta naranja de los Miami Marlins.

Leavy tuvo una conversación amena con la pareja e incluso posó para una foto con ellos, sin darse cuenta de que estaba al lado de dos personalidades del espectáculo.

“No tenía ni idea de quiénes eran”

La anécdota se compartió en las redes sociales, donde Marlins Man declaró que no pudo identificar a los recién casados durante el juego. Según su relato, ambos fueron muy corteses con las personas cercanas a ellos.

“Les dije que sé de deportes, no de música ni de películas”, añadió al relatar lo ocurrido. También comentó que la pareja se unió en matrimonio recientemente, en junio, en una celebración llevada a cabo en Italia, y les deseó al menos 50 años de felicidad juntos.

Sin embargo, Leavy destacó especialmente la amabilidad de la cantante de Levitating en su trato con los otros. “Ella es SÚPER AMABLE. Tal vez la mejor celebridad que he conocido nunca”, afirmó.

Mientras muchos considerarían esta experiencia como un encuentro con dos figuras destacadas, para este aficionado resultó ser una charla casual con una pareja que le dejó una excelente impresión, a pesar de no saber quiénes eran.

La historia ha atraído interés por la curiosa coincidencia: mientras Dua Lipa y Callum Turner disfrutaban del béisbol, uno de los seguidores más reconocibles de este deporte charlaba con ellos sin notar que tenía a una cantante famosa y a un actor a su lado.