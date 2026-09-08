Mientras anuncia su retiro, Julie Andrews suma otro Emmy por “Bridgerton”

A los 90 años, Julie Andrews ha decidido dar un paso al costado en una parte de su carrera que la ha acompañado durante décadas: la actuación en pantalla. Sin embargo, la reconocida artista no tiene intención de alejarse del ámbito artístico por completo.

La actriz anunció su retiro en agosto pasado, cuando estaba presentando Shy, un libro infantil que escribió junto a su hija Emma Walton Hamilton.

Andrews comentó que, aunque ya no desea aceptar papeles que impliquen aparecer físicamente en una pantalla, aún disfruta de participar en otros tipos de proyectos. “Seguir trabajando en diversas cosas es maravilloso”, dijo, dejando en claro que su retiro no significa que se detenga profesionalmente.

Lady Whistledown le da otro premio

Poco después de hacer pública su decisión, la actriz fue reconocida nuevamente por una de las actividades que le ha permitido seguir relacionada con la industria: su labor como narradora.

Durante los Creative Arts Emmys, que se llevaron a cabo el domingo 6 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, Andrews recibió el premio a la Mejor Interpretación de Voz de Personaje por su papel de Lady Whistledown en Bridgerton, la popular serie de Netflix.

Este galardón es el segundo Emmy consecutivo que obtiene por este rol, habiendo ganado el mismo premio el año anterior. Además, la actriz ya contaba con tres nominaciones previas por su participación en la serie.

Aunque se retira de los sets de grabación, Andrews aún está abierta a proyectos donde pueda contribuir con su voz y experiencia sin necesidad de estar frente a la cámara.

De esta manera, la actriz que ha dejado huella en generaciones con personajes como Mary Poppins y la reina de The Princess Diaries comienza una nueva fase en su carrera, esta vez fuera de los focos, pero aún conectada con el mundo del entretenimiento.