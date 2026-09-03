La nueva serie de Harry Potter revela más detalles con su nuevo tráiler

El universo mágico de Harry Potter está más cerca de reencontrarse con la audiencia. HBO lanzó el 2 de septiembre un nuevo avance de «Harry Potter y la piedra filosofal», la serie que revisitará la narrativa creada por J.K. Rowling con un elenco totalmente renovado.

Este adelanto ofrece una mirada más profunda a la producción y presenta a los nuevos actores que interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en sus inicios en Hogwarts.

Entre las imágenes que se presentan en el tráiler, se pueden hallar algunas escenas que los aficionados a los libros reconocerán al instante: el banquete de inauguración en el Gran Comedor, las clases iniciales de magia y las interacciones entre los jóvenes estudiantes y sus profesores.

Sin embargo, el avance también sugiere que la serie tiene la intención de profundizar en varios aspectos de la historia original. En las secuencias que se muestran, se pueden ver el hallazgo de la capa de invisibilidad, la partida de ajedrez mágico y el encuentro con el Espejo de Oesed.

Una adaptación con mayor extensión para narrar la historia

Uno de los cambios más significativos en relación a las películas será el tiempo adicional para desarrollar la narrativa.

Mientras la historia original fue llevada a la gran pantalla en ocho películas, HBO propone una adaptación que permitirá investigar con más detenimiento los eventos y personajes de los libros.

La primera temporada constará de ocho episodios y se enfocará únicamente en Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de la serie.

Con este formato renovado, la producción aspira a recuperar momentos y detalles de la obra de Rowling que tuvieron menos representación en la adaptación cinematográfica, al tiempo que reintroduce a los personajes que han impactado a varias generaciones de espectadores.

El nuevo tráiler es, hasta el momento, uno de los avances más completos sobre esta nueva versión del mundo mágico y deja en claro que Hogwarts abrirá de nuevo sus puertas, esta vez con caras nuevas.