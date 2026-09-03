Connect with us

ENTRETENIMIENTO

La nueva serie de Harry Potter revela más detalles con su nuevo tráiler

ENTRETENIMIENTO

Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’ y ‘iCarly’

ENTRETENIMIENTO

Oceano presenta “Carta a la Vida”, su nuevo sencillo

ENTRETENIMIENTO

Miley deja atrás su apellido y sorprende con nueva etapa musical

ENTRETENIMIENTO

Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después

ENTRETENIMIENTO

La nueva serie de Harry Potter revela más detalles con su nuevo tráiler

Published

9 horas atrás

on

El universo mágico de Harry Potter está más cerca de reencontrarse con la audiencia. HBO lanzó el 2 de septiembre un nuevo avance de «Harry Potter y la piedra filosofal», la serie que revisitará la narrativa creada por J.K. Rowling con un elenco totalmente renovado.

Este adelanto ofrece una mirada más profunda a la producción y presenta a los nuevos actores que interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en sus inicios en Hogwarts.

Entre las imágenes que se presentan en el tráiler, se pueden hallar algunas escenas que los aficionados a los libros reconocerán al instante: el banquete de inauguración en el Gran Comedor, las clases iniciales de magia y las interacciones entre los jóvenes estudiantes y sus profesores.

Sin embargo, el avance también sugiere que la serie tiene la intención de profundizar en varios aspectos de la historia original. En las secuencias que se muestran, se pueden ver el hallazgo de la capa de invisibilidad, la partida de ajedrez mágico y el encuentro con el Espejo de Oesed.

Una adaptación con mayor extensión para narrar la historia

Uno de los cambios más significativos en relación a las películas será el tiempo adicional para desarrollar la narrativa.

Mientras la historia original fue llevada a la gran pantalla en ocho películas, HBO propone una adaptación que permitirá investigar con más detenimiento los eventos y personajes de los libros.

La primera temporada constará de ocho episodios y se enfocará únicamente en Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de la serie.

Con este formato renovado, la producción aspira a recuperar momentos y detalles de la obra de Rowling que tuvieron menos representación en la adaptación cinematográfica, al tiempo que reintroduce a los personajes que han impactado a varias generaciones de espectadores.

El nuevo tráiler es, hasta el momento, uno de los avances más completos sobre esta nueva versión del mundo mágico y deja en claro que Hogwarts abrirá de nuevo sus puertas, esta vez con caras nuevas.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Fenómeno de El Niño afecta producción arroz, cebolla y plátanos

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, compareció ante la Asamblea Nacional para detallar cómo las alteraciones climáticas están perjudicando la...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Taxista es sancionado tras circular indebidamente en el Parque Omar

Un taxista que fue filmado circulando indebidamente por las áreas peatonales del Parque Omar fue sancionado por las autoridades por...
POLÍTICA NACIONAL9 horas atrás

Mulino: «No se pueden emitir leyes sin saber de dónde saldrán los recursos»

El presidente José Raúl Mulino instó a la Asamblea Nacional a legislar con «responsabilidad fiscal», subrayando que no se deben...
ENTRETENIMIENTO9 horas atrás

La nueva serie de Harry Potter revela más detalles con su nuevo tráiler

El universo mágico de Harry Potter está más cerca de reencontrarse con la audiencia. HBO lanzó el 2 de septiembre...
ENTRETENIMIENTO9 horas atrás

Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’ y ‘iCarly’

La intérprete estadounidense era reconocida por su papel de Bree en la franquicia de Disney Channel ‘Zombies’. Su agencia confirmó...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Inauguran Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo

Con una inversión de más de B/.7.7 millones, el presidente de la República, José Raúl Mulino —acompañado por la primera...
ENTRETENIMIENTO10 horas atrás

Oceano presenta “Carta a la Vida”, su nuevo sencillo

Después de más de cuatro décadas haciendo historia en el rock en español de Panamá, Oceano presenta “Carta a la...
NOTICIAS INTERNACIONALES12 horas atrás

Vance avisa que podría apoyar a otros republicanos para 2028

Al vicepresidente, de quien se espera que se postule a la presidencia en dos años, se le preguntó si apoyaría...
DEPORTES NACIONALES13 horas atrás

Leonardo Bernal pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

El panameño Leonardo Bernal conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, fue un batazo de dos carreras que sirvió...
POLÍTICA NACIONAL14 horas atrás

Presidente Mulino viajará a Ecuador para abordar temas de inversión

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre en horas de la mañana, a Guayaquil, donde sostendrá...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!