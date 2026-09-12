Canal de Panamá entrega 130 títulos de propiedad a personas de Río Indio

El Canal de Panamá entregó hoy viernes 130 títulos de propiedad que benefician directamente a 575 personas de comunidades de la cuenca de Río Indio y áreas aledañas, como parte de los esfuerzos de regularización y legalización de la tenencia de la tierra que se desarrollan en esta zona.

La entrega forma parte del Proyecto de Catastro y Titulación en la Cuenca Hidrográfica de Río Indio, mediante el cual se han entregado 2,201 títulos de propiedad, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica sobre el patrimonio de las familias beneficiadas.

“Recibir un título de propiedad significa mucho más que completar un trámite. Significa obtener el reconocimiento formal de derechos construidos a lo largo del tiempo y contar con la seguridad jurídica que el patrimonio familiar está debidamente protegido”, señaló la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, durante la actividad.

Los trámites correspondientes a estos títulos comenzaron hace algunos años e incluyeron levantamientos catastrales, evaluaciones, verificaciones e inscripciones, etapas necesarias para respaldar los derechos de cada beneficiario.

El proceso es desarrollado mediante un esfuerzo conjunto entre la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Canal de Panamá, con el apoyo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), gestionada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la participación del Ministerio de Ambiente y el Registro Público.

«El día de hoy no es un favor que se le está haciendo a nadie. Aquí se le está reconociendo un derecho que les pertenece, que les ha pertenecido y que les seguirá perteneciendo, señaló Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI)

La titulación también alcanza instalaciones y espacios vinculados directamente con la vida de las comunidades. Cuatro títulos corresponden al Ministerio de Educación, uno al Ministerio de Salud, seis a la Junta Comunal de La Encantada y cuatro a la Diócesis de Colón y Guna Yala.

Entre ellos se encuentran la Escuela de Boca Chica o Nueva Esperanza, el comedor escolar de la Escuela de La Encantadita, los huertos escolares de La Encantadita y Nueva Unión y el Puesto de Salud de Santa Rosa. También reciben respaldo legal el campo de juego de La Encantadita, las casas locales de Nueva Arenosa y Santa Rosa y los cementerios de Nancito, Las Cruces y Los Cedros.

De esta manera, los beneficios de la titulación se extienden tanto a las propiedades familiares como a espacios donde las comunidades estudian, reciben atención, se reúnen y desarrollan actividades colectivas.

«La tierra significa mucho más que un pedazo de terreno; es donde hemos construido nuestras casas y visto crecer a nuestras familias, donde hemos trabajado con esfuerzo y honestidad. «Para las familias, la entrega representa la culminación de años de trámites y gestiones. El título reconoce formalmente sus derechos de propiedad y brinda certeza jurídica sobre un patrimonio que podrá permanecer en sus familias, Señaló Ana Edilma Jaime de la comunidad de la Encantadita.

El trabajo de titulación continuará mediante barridos catastrales desarrollados de forma planificada y ordenada para que más personas de la cuenca de Río Indio y sus áreas aledañas puedan avanzar hacia la regularización de sus tierras.

En una perspectiva más amplia, el Canal de Panamá ha contribuido a la entrega de más de 25,219 títulos de propiedad en toda la Cuenca Hidrográfica del Canal durante los últimos 26 años.