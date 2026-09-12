Sinaproc emite aviso de prevención por mareas altas en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), emitió un aviso de prevención ante el registro de máximas mareas en el sector Pacífico de la República de Panamá. La medida de advertencia se mantendrá vigente desde las 3:48 a.m. del viernes 11 hasta las 5:47 a.m. del lunes 14 de septiembre de 2026.

Niveles máximos y cronograma de las mareas

De acuerdo con los análisis científicos de la institución, las mareas pueden alcanzar alturas de hasta 16.9 pies (5.15 metros) en el litoral Pacífico. El punto de mayor elevación está previsto para el domingo 13 de septiembre a las 5:10 a.m..

El informe oficial detalla el siguiente comportamiento y los horarios de las marea más altas previstas para cada jornada:

Viernes 11 de septiembre: 3:48 a.m. (16.4 pies / 5.00 m) y 4:08 p.m. (16.4 pies / 5.00 m).

3:48 a.m. (16.4 pies / 5.00 m) y 4:08 p.m. (16.4 pies / 5.00 m). Sábado 12 de septiembre: 4:30 a.m. (16.8 pies / 5.12 m) y 4:49 p.m. (16.5 pies / 5.03 m).

4:30 a.m. (16.8 pies / 5.12 m) y 4:49 p.m. (16.5 pies / 5.03 m). Domingo 13 de septiembre: 5:10 a.m. (16.9 pies / 5.15 m) y 5:29 p.m. (16.3 pies / 4.97 m).

5:10 a.m. (16.9 pies / 5.15 m) y 5:29 p.m. (16.3 pies / 4.97 m). Lunes 14 de septiembre: 5:47 a.m. (16.6 pies / 5.06 m).

Advertencia por riesgo de inundaciones

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que, de coincidir estos picos de marea alta con precipitaciones o lluvias intensas, se podría generar un incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas. Esta condición meteorológica combinada elevaría el riesgo de inundaciones en las comunidades y zonas costeras más vulnerables.