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Selección Sub-17 partirá a España para su preparación mundialista

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6 horas atrás

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La Selección Sub-17 Masculina de Panamá ya tiene definida su lista de convocados para la preparación que realizará en Salou, España, con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA Catar 2026.

El director técnico Felipe Baloy convocó a un total de 24 jugadores para esta preparación, en la que el conjunto panameño disputará tres partidos amistosos, ante los combinados de Australia, Marruecos y Vietnam.

El grupo viajará al completo el próximo domingo 20 de septiembre, en horas de la tarde, rumbo a territorio español.

Panamá iniciará su calendario de amistosos el miércoles 24 septiembre frente a Australia y posteriormente, se medirá ante Marruecos el viernes 26, y se enfrentará a Vietnam el miércoles 30.

Los tres encuentros forman parte de la preparación del equipo de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

En el Mundial, Panamá estará ubicado en el Grupo A junto al anfitrión Catar, Egipto y Grecia.

El debut será el 19 de noviembre frente al conjunto de Catar. El 22 de noviembre se enfrentará a Grecia y cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre ante Egipto.

(Prensa Fepafut)

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