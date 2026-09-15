Canal de Panamá redcuirá a 32 los tránsitos por déficit de lluvias

Debido a una prolongada escasez de lluvias, la administración del Canal de Panamá se ha visto obligada a implementar una reducción operativa en el flujo diario de embarcaciones.

Esta medida busca gestionar de manera estratégica el déficit hídrico actual limitando el tráfico a un máximo de 32 tránsitos por jornada.

El propósito central de este ajuste es preservar los niveles de agua necesarios para garantizar la sostenibilidad de la vía interoceánica frente a los desafíos climáticos.