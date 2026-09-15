Maluma comparte la llegada de su segundo bebé

Maluma y Susana Gómez han dado la bienvenida a su segundo hijo. El cantante colombiano anunció esta gran noticia en sus redes sociales, confirmando que su familia creció.

La pareja presentó a su nuevo bebé con una publicación donde también revelaron su nombre: Orión Londoño Gómez.

En el anuncio se muestra la fecha 14 de septiembre de 2026, indicando el día en que el pequeño se unió a la familia.

Aunque Maluma y Susana suelen mantener en privado ciertos aspectos de su vida personal, esta vez decidieron compartir con sus seguidores uno de sus momentos más significativos.

Con la llegada de Orión, el artista colombiano y la empresaria se convierten una vez más en padres, añadiendo un nuevo capítulo a su historia familiar.