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Retomarán debate sobre las reformas al Código Electoral

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10 horas atrás

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre, el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional de Diputados desarrollaron una intensa jornada enfocada en las reformas electorales, la transformación educativa y el control presupuestario de las instituciones públicas.

Durante las actividades conmemorativas en la sede del Tribunal Electoral, los magistrados de la entidad y el ministro de Educación, Ventura Vega, abordaron el reinicio del debate del paquete de reformas al Código Electoral en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Las discusiones tienen como objetivo fijar las reglas del juego para las elecciones generales del año 2029, tras haberse analizado la reconfiguración de los circuitos electorales en la semana previa.

Asimismo, las autoridades electorales confirmaron que más de una decena de agrupaciones se encuentran en proceso de formación, adelantando etapas de reconocimiento, docencia y recolección de firmas para convertirse en partidos políticos. Los magistrados expresaron su aspiración de que el Legislativo apruebe las propuestas presentadas para actualizar la legislación y mantener la representatividad en los circuitos electorales.

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