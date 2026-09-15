Rector Navarro: «Se puede decir que estamos en bancarrota»

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Asbel Navarro, describió la dura situación económica que ha obligado a una paralización administrativa debido al poco presupuesto.

Navarro detalló en Nex Noticias, cómo las leyes especiales y aumentos automáticos han inflado los salarios a niveles insostenibles, mientras la fiscalía investiga a numerosos funcionarios por el uso de títulos falsos de una universidad ficticia para obtener ascensos.

Asimismo, explicó que solicitó urgentemente la intervención del Ejecutivo para liberar fondos que permitan pagar sueldos atrasados y evitar el cierre de extensiones regionales.