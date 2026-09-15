Gremios del transporte selectivo se preparan para lanzar una nueva plataforma

Como una respuesta al auge de aplicaciones para taxis, diversos gremios de transporte selectivo se han unido para desarrollar una plataforma digital de movilidad diseñada para priorizar la protección del usuario y del conductor.

Esta iniciativa tecnológica busca integrar a taxis tradicionales y vehículos particulares bajo un sistema de seguridad riguroso que incluye el perfilamiento criminológico de los conductores para identificar posibles agresores o delincuentes.