Céline Dion regresará a los escenarios a pesar de su enfermedad

Céline Dion no está pasando por un buen momento a causa de su enfermedad. La cantante sufre el síndrome de la persona rígida, contra el que lucha para que no le afecte en su vida diaria. Esto no le permitía poder cantar con normalidad y la ha manejado alejada de una de sus grandes pasiones.

“Volveré al escenario aunque sea gateando, aunque sea cantando con mis manos. Volveré”, aseguró en su última entrevista para el programa Today Show. Dion describe la sensación que siente al cantar como “si alguien te estuviera estrangulando”.

Entre otras cosas, ha confesado que su vida ha llegado a correr peligro por culpa de las soluciones que se estaban tomando para paliar las consecuencias de su enfermedad, con la cuál empezó a vivir hace 17 años.

La canadiense ha expresado que una de las peores cosas a las que se ha enfrentado es a la adicción que se siente ante las altas dosis de medicamentos que tenía que tomarse para salir al escenario, entre ellos el Valium.

Este fármaco tiene varias utilidades, entre ellas, calmar la ansiedad y los espasmos musculares. Algo por lo que pasa a menudo a consecuencia del síndrome que sufre.

Por ello y para evitar cualquier problema en sus shows, decidió tomarse altas dosis de este medicamento, llegando a ser ya extremas teniendo en cuenta que su eficacia iba bajando. Tanto es así, que llegó a tomarse 90 miligramos al día debido a que su cuerpo acabó desarrollando una tolerancia.

“Noventa miligramos de Valium te pueden matar. Puedes dejar de respirar en un momento, la cosa es que mi cuerpo se acostumbró a 20, 30 y 40, hasta que subió. Y necesitaba eso para relajar todo mi cuerpo”, confesó Céline.

La ganadora de cinco Grammys y cantante de la famosa canción “My Heart Will Go On”, volverá a los escenarios a pesar de su condición de salud.