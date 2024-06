Travis Scott arrestado en Miami Beach por allanamiento de morada e intoxicación pública

El rapero Travis Scott fue arrestado por la policía de Miami Beach la madrugada del jueves por delitos menores de allanamiento de morada e intoxicación pública.

La policía de Miami Beach confirmó el arresto, pero no proporcionó ningún detalle de inmediato. Scott, de 33 años, pagó su fianza de $650, lo que significa que será liberado más tarde el jueves, según muestran los registros de la cárcel del condado de Miami-Dade.

Sus publicistas, Jamie Sward y Alexandra Baker, no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios, y los registros de la cárcel no incluyen un abogado para Scott. Su agente, David Stromberg, no respondió de inmediato a un mensaje enviado a su cuenta de LinkedIn.

Scott, que es uno de los nombres más importantes del hip-hop y cuyo nombre de nacimiento es Jacques Webster, tiene más de 100 canciones que llegaron al Billboard Hot 100 y lanzó cuatro sencillos que encabezaron la lista: “Sicko Mode”, “Highest in The Room”, “The Scotts” y “Franchise”.