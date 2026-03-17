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Revelan por qué Sean Penn no estuvo en los Oscar 2026

Published

9 horas atrás

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La ausencia de Sean Penn en la reciente gala de los premios Óscar 2026 no pasó desapercibida, especialmente tras resultar ganador en la categoría de mejor actor de reparto.

Durante la ceremonia, el actor Kieran Culkin, encargado de presentar el premio, bromeó sobre su ausencia al momento de anunciarlo, dejando en el aire la duda sobre por qué no estaba presente en uno de los eventos más importantes del cine.

La respuesta llegó horas después. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que Penn se encontraba en Kyiv el mismo día de la premiación, participando en un encuentro oficial.

A través de redes sociales, el mandatario destacó el respaldo constante del actor desde el inicio del conflicto en el país, resaltando su compromiso y cercanía con la causa ucraniana.

No es la primera vez que Penn se vincula públicamente con este tema. En años anteriores, el actor ya había expresado su postura crítica hacia la organización de los premios por limitar su intención de pronunciarse sobre la guerra durante la ceremonia.

Con este nuevo reconocimiento por su trabajo en «One Battle After Another», Penn suma otro logro a su carrera, en la que ya había sido premiado anteriormente por películas como «Mystic River» y «Milk».

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