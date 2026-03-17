Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

Lejos del glamour de Hollywood, Sean Penn vivió un momento muy diferente al de la gala de los Oscar 2026. Mientras en Estados Unidos se celebraba la premiación, el actor se encontraba en Ucrania, donde recibió un reconocimiento poco convencional.

Durante su visita, representantes del sistema ferroviario ucraniano le entregaron una estatuilla simbólica elaborada con fragmentos de metal recuperados de un tren afectado por ataques en el conflicto. La pieza, inspirada en el icónico trofeo de la Academia, fue presentada como un gesto de agradecimiento por su respaldo al país.

El encuentro también incluyó la participación del presidente Volodymyr Zelensky, quien destacó el compromiso del actor desde el inicio de la guerra y valoró su constante apoyo.

En un video difundido en redes, se observa el momento en que Penn recibe la singular estatuilla entre bromas y palabras de reconocimiento. Visiblemente conmovido, el actor calificó el obsequio como algo de gran valor simbólico.

Sean Penn came to Ukraine and missed the Academy Awards — so Ukrainian railway gave him one of his own. This Oscar was made of the metal of a railway car damaged by russian shelling. A symbol of resilience. 🇺🇦🎬 pic.twitter.com/7h7TdA5MbS — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 17, 2026

Así, mientras el mundo del cine celebraba en Los Ángeles, Penn protagonizaba una escena distinta, marcada por la solidaridad y el contexto del conflicto en Europa del Este.