Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

ENTRETENIMIENTO

Revelan por qué Sean Penn no estuvo en los Oscar 2026

ENTRETENIMIENTO

Fallece John Alford en prisión; investigan las causas

ENTRETENIMIENTO

Oscars 2026: la lista completa de ganadores

ENTRETENIMIENTO

El Ballet Nacional se prepara para sus próximas presentaciones

ENTRETENIMIENTO

Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

Published

6 horas atrás

on

Lejos del glamour de Hollywood, Sean Penn vivió un momento muy diferente al de la gala de los Oscar 2026. Mientras en Estados Unidos se celebraba la premiación, el actor se encontraba en Ucrania, donde recibió un reconocimiento poco convencional.

Durante su visita, representantes del sistema ferroviario ucraniano le entregaron una estatuilla simbólica elaborada con fragmentos de metal recuperados de un tren afectado por ataques en el conflicto. La pieza, inspirada en el icónico trofeo de la Academia, fue presentada como un gesto de agradecimiento por su respaldo al país.

El encuentro también incluyó la participación del presidente Volodymyr Zelensky, quien destacó el compromiso del actor desde el inicio de la guerra y valoró su constante apoyo.

En un video difundido en redes, se observa el momento en que Penn recibe la singular estatuilla entre bromas y palabras de reconocimiento. Visiblemente conmovido, el actor calificó el obsequio como algo de gran valor simbólico.

Así, mientras el mundo del cine celebraba en Los Ángeles, Penn protagonizaba una escena distinta, marcada por la solidaridad y el contexto del conflicto en Europa del Este.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO6 horas atrás

Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

Lejos del glamour de Hollywood, Sean Penn vivió un momento muy diferente al de la gala de los Oscar 2026....
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Evalúan las propuestas de Japón y Corea del Sur sobre Cerro Patacón

Gobierno nacional se encuentra evaluando las propuestas de Japón y Corea del sur sobre Cerro Patacón, informó Ovil Moreno, administrador...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Ministerio de Ambiente realiza inspección ambiental en Río Abajo

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó una inspección sobre la situación ambieltal del Río Abajo, y adviritó que...
POLÍTICA8 horas atrás

Diputado Camacho: «Los problemas del Senniaf no va a eliminar solos»

Diputado Camacho se refirió a la ratificación de la nueva directora de la Ssenniaf, Lilibeth Cárdenas. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Primera carretera ecológica del país en María Chiquita

El Ministerio de Obras Públicas anunció la implementación de la primera carretera ecológica del país en María Chiquita, provincia de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!