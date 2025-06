Dakota Johnson y Celine Song hablan sobre el amor y las citas

Antes de ser una cineasta nominada al Oscar, Celine Song era dramaturga en Nueva York y necesitaba trabajos fijos para pagar el alquiler. Así fue como se convirtió en casamentera profesional.

Lo que pudo haber comenzado como un trabajo puramente transaccional, una forma de seguir creando su arte en una ciudad cara, le enseñó más sobre los deseos y necesidades de la gente y el verdadero contenido de sus corazones de lo que jamás hubiera imaginado.

«Siempre quise escribir algo sobre esto porque parecía contener una historia enorme y de proporciones épicas», dijo Song. «Afecta a todos los seres humanos de la Tierra».

Y mientras esperaba el estreno de su exitosa película «Past Lives», lo hizo. Esa película es «Materialists», una historia de amor ambientada en Nueva York, protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, que se estrena en cines este fin de semana. Johnson es la casamentera que se presenta ante dos tipos diferentes de hombres: uno, un actor pobre y con dificultades económicas, y su exnovio, el otro, un “unicornio” adinerado. Internet ya ha estado trazando líneas de batalla. Pero, así como “Vidas Pasadas” no trataba realmente sobre un triángulo amoroso, “Materialistas” va más allá de la cuestión de qué hombre es la opción “correcta”.

Song y Johnson hablaron con The Associated Press sobre la película, el enamoramiento y el mercado moderno de las citas. Los comentarios han sido editados para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cómo se conocieron?

SONG: Nos conocimos pensando que solo íbamos a conocernos y ser amigos, y me alejé de esa conversación —esto es solo desde mi perspectiva—, pero creo que seguía allí sentada cuando les escribí a mis productores y al estudio diciendo: “Creo que he encontrado a mi Lucy”. Así es como funciona el casting para mí: siempre se trata de enamorarse. Está muy conectado con lo que hablamos en la película. Es decir, no hay nada matemático. Es la sensación de hablar con alguien y decir: “Ya lo sé”.

JOHNSON: Sabía que estabas a punto de empezar a hacer una película. Me dijeron que era demasiado tarde. Pensé: “Tengo muchas ganas de conocerla porque es muy inteligente, he visto entrevistas y, obviamente, “Vidas Pasadas”. Solo quería hablar y conocerla como artista y como persona, así que me lancé pensando que no había ninguna posibilidad de que saliera en esta película, pero que quizá hiciera otra. Nos lo pasamos tan bien hablando que ni siquiera sabía que ella estaba pensando en mí. Unas semanas después, hablamos. Fue muy romántico.

AP: ¿Dónde nos encontramos con Lucy en la vida?

JOHNSON: Está en su mejor momento profesional y es muy desconectada de su corazón, centrada en ser perfeccionista y en conseguir que la gente se case. A primera vista, la ves como una persona muy transaccional y poco comprometida con el alma de los demás, pero en realidad lo es y realmente quiere lo mejor para ellos. También está en su propio viaje intentando descubrir qué es lo que quiere para sí misma en esta vida y, en esencia, ¿luchas por lo que crees que quieres o por lo que sabes que necesitas? ¿Es cierto, Celine?

SONG: ¡Genial!

AP: ¿Qué intentas transmitir a través de los dos hombres en su vida?

SONG: Nunca iba a ser una conversación sobre qué tipo de persona es. En realidad, se trata mucho más de este mercado de citas en el que todos vivimos si estás soltero, y también del mercado en el que se mueve el personaje de Dakota. Ella conoce las matemáticas mejor que nadie en la película. Es una excelente casamentera.

Pedro interpreta a alguien que probablemente, en las citas heterosexuales, es alguien de gran valor. El personaje de Chris, en el espectro del mercado de valores de las citas, es alguien de lo más bajo posible. Me parecen personajes adorables, muy dignos de adoración.

Lucy sabe exactamente dónde encajan en el mercado de valores masculino. De hecho, se trata de cómo las matemáticas en torno a eso van a explotar.

JOHNSON: Celine habla con tanta elocuencia sobre el mercado de valores de las citas y me da un vuelco con esas palabras porque pienso: «Así no se puede explicar el amor». Pero así es la gente. El matrimonio solía ser un negocio. Era como: «Mi padre quiere tus vacas y mi madre necesita tu trigo», etc. Era un trueque. Pero ahora hay un montón de libros sobre cómo esperamos que nuestra pareja satisfaga cada aspecto de nuestras necesidades. Y con el mundo dominado por las redes sociales, la gente ya no se conoce en persona. Ya no se comporta con normalidad en público.

