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Revelan las rutas oficiales y horarios de los desfiles patrios
El Ministerio de Educación (MEDUCA), en conjunto con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, oficializó el mapa de rutas, horarios y el orden de delegaciones que participarán en las festividades patrias del 3 y 4 de noviembre de 2026 en la capital. La programación contempla dos itinerarios principales: la Ruta 1 (Casco Antiguo) y la Ruta 2 (Vía España), diseñados para el paso de bandas escolares, estamentos de seguridad y bandas independientes.
Ruta 1: Recorrido por el Casco Antiguo y la Avenida Balboa
La primera ruta iniciará en calle 3.ª, a un costado de la Plaza Simón Bolívar, avanzará por la avenida Eloy Alfaro y la avenida Pablo Arosemena, y culminará en la calle 26 con Avenida Balboa:
- 3 de noviembre: Arrancará a las 9:00 a. m.. El abanderado oficial de esta jornada será Ricardo Gago Salineros. La apertura estará a cargo de los motores de la Fuerza Pública, la Banda Republicana, la Escuela Vocacional Especial, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y la Cruz Roja Panameña, seguidos por delegaciones estudiantiles como el Instituto Nacional, el Colegio La Salle y el Instituto Técnico Don Bosco, cerrando con bandas independientes nacionales e internacionales como Vieja Metrópolis de Costa Rica.
- 4 de noviembre: Iniciará a las 8:00 a. m.. El abanderado designado será Ricardo Koyner. El orden iniciará con estamentos de seguridad, clubes cívicos (Rotario, Leones, 20-30, Kiwanis y Cámara Junior), seguidos de instituciones educativas como la Escuela de Artes y Oficios MLV y el Instituto Panamericano.
Ruta 2: Desfile sobre la Vía España
El segundo trayecto se desarrollará a lo largo de la Vía España, iniciando en la intersección de la Iglesia del Carmen y finalizando en el cruce de la estación del Metro de Vía Argentina con la Caja de Ahorros:
- 3 de noviembre: Las delegaciones marcharán desde las 9:00 a. m.. Los abanderados principales serán los Campeones de los Juegos CODICADER. El desfile contará con la participación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Asociación Scout de Panamá, así como colegios emblemáticos entre los que destacan el Instituto Fermín Naudeau y el Instituto América, junto a bandas independientes como Revolución de Heredia de Costa Rica y El Hogar.
- 4 de noviembre: Las presentaciones comenzarán a las 8:00 a. m.. Encabezarán el recorrido nuevamente los Campeones de los Juegos CODICADER, acompañados por las Muchachas Guías, la Cruz Roja Panameña y el Movimiento Nacional de Mártires de Enero. El desfile incluirá a decenas de centros educativos privados y oficiales, estamentos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Presidencia, finalizando con más de 15 bandas independientes.