Revelan las rutas oficiales y horarios de los desfiles patrios

El Ministerio de Educación (MEDUCA), en conjunto con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, oficializó el mapa de rutas, horarios y el orden de delegaciones que participarán en las festividades patrias del 3 y 4 de noviembre de 2026 en la capital. La programación contempla dos itinerarios principales: la Ruta 1 (Casco Antiguo) y la Ruta 2 (Vía España), diseñados para el paso de bandas escolares, estamentos de seguridad y bandas independientes.

Ruta 1: Recorrido por el Casco Antiguo y la Avenida Balboa

La primera ruta iniciará en calle 3.ª, a un costado de la Plaza Simón Bolívar, avanzará por la avenida Eloy Alfaro y la avenida Pablo Arosemena, y culminará en la calle 26 con Avenida Balboa:

3 de noviembre: Arrancará a las 9:00 a. m. . El abanderado oficial de esta jornada será Ricardo Gago Salineros . La apertura estará a cargo de los motores de la Fuerza Pública, la Banda Republicana, la Escuela Vocacional Especial, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y la Cruz Roja Panameña, seguidos por delegaciones estudiantiles como el Instituto Nacional, el Colegio La Salle y el Instituto Técnico Don Bosco, cerrando con bandas independientes nacionales e internacionales como Vieja Metrópolis de Costa Rica.

Arrancará a las . El abanderado oficial de esta jornada será . La apertura estará a cargo de los motores de la Fuerza Pública, la Banda Republicana, la Escuela Vocacional Especial, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y la Cruz Roja Panameña, seguidos por delegaciones estudiantiles como el Instituto Nacional, el Colegio La Salle y el Instituto Técnico Don Bosco, cerrando con bandas independientes nacionales e internacionales como Vieja Metrópolis de Costa Rica. 4 de noviembre: Iniciará a las 8:00 a. m.. El abanderado designado será Ricardo Koyner. El orden iniciará con estamentos de seguridad, clubes cívicos (Rotario, Leones, 20-30, Kiwanis y Cámara Junior), seguidos de instituciones educativas como la Escuela de Artes y Oficios MLV y el Instituto Panamericano.

Ruta 2: Desfile sobre la Vía España

El segundo trayecto se desarrollará a lo largo de la Vía España, iniciando en la intersección de la Iglesia del Carmen y finalizando en el cruce de la estación del Metro de Vía Argentina con la Caja de Ahorros: