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Proponen destinar más recursos para autoridades locales tras el sismo

Published

20 horas atrás

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La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional debate una propuesta legislativa para reorientar fondos de inversión hacia gastos operativos, permitiendo así que los gobiernos locales subsistan tras el terremoto del 9 de octubre.

Debido a que la catástrofe destruyó comercios y provocó un colapso del 82% en la recaudación fiscal, alcaldías y juntas comunales enfrentan graves dificultades financieras para pagar salarios y recolectar basura.

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