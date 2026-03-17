Economía panameña creció un 4.4% en 2025

La economía panameña creció 4.4% en 2025, acelerando frente al 2.7% de 2024, según el INEC. El resultado refleja la resiliencia de la economía incluso en un contexto de huelgas internas y tensiones internacionales.

El crecimiento fue impulsado principalmente por logística, turismo y servicios financieros. El sector de Transporte, almacenamiento y correo lideró con 14.5%, apoyado por el Canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes aumentaron 22%.

El turismo también mostró dinamismo, con más de 3 millones de turistas y un crecimiento de 5.9% en Hoteles y restaurantes. Por su parte, las actividades financieras y de seguros crecieron 5.2%, respaldadas por la fortaleza del Centro Bancario Internacional.