Senniaf expresa consternación por casos de abuso contra bebé

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su profunda consternación ante el caso de presunto abuso sexual contra una bebé de 9 meses de edad, ocurrido en la provincia de Veraguas.

Informamos a la ciudadanía que este caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, entidad competente para adelantar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades penales que correspondan.