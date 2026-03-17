Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Senniaf expresa consternación por casos de abuso contra bebé

NOTICIAS NACIONALES

Evalúan las propuestas de Japón y Corea del Sur sobre Cerro Patacón

NOTICIAS NACIONALES

Ministerio de Ambiente realiza inspección ambiental en Río Abajo

NOTICIAS NACIONALES

Primera carretera ecológica del país en María Chiquita

NOTICIAS NACIONALES

Economía panameña creció un 4.4% en 2025

NOTICIAS NACIONALES

Senniaf expresa consternación por casos de abuso contra bebé

Published

9 horas atrás

on

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su profunda consternación ante el caso de presunto abuso sexual contra una bebé de 9 meses de edad, ocurrido en la provincia de Veraguas.

Informamos a la ciudadanía que este caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, entidad competente para adelantar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO6 horas atrás

Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

Lejos del glamour de Hollywood, Sean Penn vivió un momento muy diferente al de la gala de los Oscar 2026....
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Evalúan las propuestas de Japón y Corea del Sur sobre Cerro Patacón

Gobierno nacional se encuentra evaluando las propuestas de Japón y Corea del sur sobre Cerro Patacón, informó Ovil Moreno, administrador...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Ministerio de Ambiente realiza inspección ambiental en Río Abajo

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó una inspección sobre la situación ambieltal del Río Abajo, y adviritó que...
POLÍTICA8 horas atrás

Diputado Camacho: «Los problemas del Senniaf no va a eliminar solos»

Diputado Camacho se refirió a la ratificación de la nueva directora de la Ssenniaf, Lilibeth Cárdenas. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Primera carretera ecológica del país en María Chiquita

El Ministerio de Obras Públicas anunció la implementación de la primera carretera ecológica del país en María Chiquita, provincia de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!