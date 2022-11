Edición Qatar 22: El campeón se quedará con las Buds

A menos de 48 horas de iniciar la fiesta que une a todas las naciones -La Copa Mundo- el gobierno de qatarí tomó la decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todos los estadios del país; Lo que significó un duro golpe para las empresas productoras de cervezas.

Una de las productoras más afectadas fue Budweiser, quien cada año es uno de los patrocinadores oficiales del evento, firmó un acuerdo patrocinio con la FIFA de 75 millones de dólares para esta edición mundialista, mientras que la cifra acordada para el mundial de 2026 fue de 110 millones de dólares.

Pero con la nueva prohibición de las autoridades qataríes ¿Qué pasará con el patrocinio y los centenares de mercancía sobrantes? De acuerdo al diario The Sun, la FIFA podría tener la obligación de pagarle 40 millones de dólares a Budweiser;

En cuanto a las miles de botellas y latas de cervezas, Budweiser anunció mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter “Nuevo día, nuevo tweet. El país que gane se quedará con las Buds. ¿Quién las conseguirá?”, asegurando así la entrega de la mercancía al campeón de la Copa Mundial.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022