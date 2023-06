El crucero más grande del mundo está casi listo

El crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, de la empresa Royar Caribbean, logró terminar su construcción y pasó las pruebas en el mar abierto, antes de su entrega prevista para octubre de este año.

El Icon of the Seas se construyó en los astilleros Meyer Turku, uno de los constructores navales más importante de Europa, en Turku, Finlandia.

El actual crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, se inauguró en mayo del 2022 y tiene una longitud de 362 metros y solo 18 cubiertas.



En cambio el Icon of the Seas cuenta con 20 cubiertas, 365 metros de largo, 7 piscinas, 9 jacuzzis, 8 vecindarios y 6 toboganes que hacen rompen el récord, también tienen 2,805 camarotes y una capacidad para 5,610 huéspedes que sumando a la tripulación, podría alcanzar una capacidad de 7,600 personas.