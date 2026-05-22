El encuentro más histórico entre Austria y Suiza en el Mundial

Uno de los partidos más increíbles en la historia de los Mundiales, disputado bajo un calor sofocante. Suiza se puso 3-0 en apenas 19 minutos, aprovechando errores defensivos austríacos y el empuje del público local. Todo parecía encaminarse a una clasificación suiza histórica.

Austria reaccionó con una remontada fulminante y memorable. En 10 minutos remontó el marcador y se puso 5-3, con un fútbol ofensivo sin especulaciones y una contundencia extraordinaria. Theodor Wagner, autor de 3 goles, fue la figura de un encuentro que rompió todos los moldes tácticos de la época.

En el segundo tiempo, Austria sostuvo la ventaja, amplió la diferencia y terminó imponiéndose 7-5, en el partido con más goles de la historia de la Copa Mundial de la FIFA (12). Aquel duelo quedó inmortalizado como el “Calor de Lausana”.

Ahora, ambas selecciones volverán a estar presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.