El príncipe Harry aparece en el Tribunal Superior de Londres para su juicio contra el grupo del ‘Daily Mail’

El duque de Sussex ha demandado al conglomerado de medios Associated Newspapers por “violaciones graves de la privacidad”, que incluyen escucha y grabación de conversaciones privadas. A la demanda se unen otros personajes como el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley.

El hijo del rey Carlos III presentó esta demanda contra el grupo de medios junto a otras figuras de la industria del espectáculo. Son siete los demandantes que iniciaron esta acción colectiva el año pasado, pero las restricciones que solicitó el grupo periodístico incluía que los detalles específicos de sus denuncias no se hicieran públicos hasta ahora.

Según un comunicado emitido en octubre por los abogados del príncipe Harry y la actriz Sadie Frost, el caso contra Associated Newspapers incluye acusaciones entre las que se incluyen la presunta contratación de investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de automóviles y casas y la grabación de conversaciones telefónicas privadas.

Sus abogados dijeron en aquel momento que el grupo demandante “se ha dado cuenta de pruebas convincentes y muy preocupantes de las que han sido víctimas de horribles actividades delictivas y violaciones graves de la privacidad” por parte de Associated Newspapers, grupo también a cargo del dominical The Mail On Sunday.

El príncipe Harry ha demandado al Mail On Sunday, en concreto, por difamación por un artículo referido a sus arreglos de seguridad.

La vista preliminar ha empezado de este lunes 27 de marzo y está previsto que dure varios días, durante los cuales el grupo periodístico está buscando la desestimación del caso.