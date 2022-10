Elnaz Rebaki regresa a Irán tras competir sin hijab

La madrugada de este miércoles 19 de octubre, la atleta de escalada iraní Elnaz Rebaki ha regresado a Teheran, luego de su participación en el Campeonato Asiático de Escalada celebrado en Seul, Corea de Sur. Rebaki fue recibida en el aeropuerto Imam Khomeini de la capital de Irán como una campeona, por docenas de personas que gritaban “Elnaz la heroína”.

La escaladora iraní se ha vuelto viral en las redes sociales, luego que imágenes de su participación en Seul, mostraran a una Elnaz Rebaki sin su hijab durante su turno en el muro de escalar, cuando en las leyes del país es obligatorio para las atletas que representen de manera oficial a Irán en el extranjero cumplir con el código de vestimenta, que consiste en cubrirse el cabello con su Hijab y utilizar ropas holgadas.

Durante el transcurso del día martes 18 de octubre, Rebaki publicó una disculpa mediante una publicación en su perfil de Instagram, la atleta se disculpó con todos por preocuparlos, además aclaró que “Debido a un mal momento y a la llamada inesperada para que subiera la pared, mi cubierta para la cabeza se desprendió sin darme cuenta“.

La periodista iraní Rana Rahimpour, corresponsal de la cadena televisiva BBC informó que “Otras mujeres iraníes que han competido en el extranjero sin usar velo en el pasado han dicho que las autoridades iraníes las presionaron para que ofrezcan disculpas similares”.

Este hecho se ha convertido para muchos un nuevo símbolo de las protestas que comenzaron en Irán luego de la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años detenida por la llamada policía de la moral luego de infringir las normas estrictas de vestimenta para mujeres al llevar mal puesto su hijab.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

— Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022