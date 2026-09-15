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Entregan premios del último sorteo del Mega Bingo TV Mundial

Published

5 horas atrás

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En un acto encabezado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la gerente general de Bingos Nacionales, Catibel Franco, se hizo la entrega de los últimos premios del Mega Bingo Mundial, entre ellos, una casa y vales de Súper 99.

La Primera Dama destacó que los fondos recaudados se utilizarán para financiar obras de asistencia social, tales como la modernización de centros de atención juvenil y el apoyo a programas de salud.

Por su parte, Franco resaltó la colaboración entre el sector público y privado, agradeciendo a los patrocinadores y a la ciudadanía por su participación masiva.

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