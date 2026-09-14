Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años alejada por problemas de salud

ENTRETENIMIENTO

Justin y Hailey Bieber cumplen ocho años de casados y así lo celebraron

ENTRETENIMIENTO

TINI llega a Panamá: del mundo de Violetta a su era FUTTTURA

ENTRETENIMIENTO

Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

American Horror Story estrena tráiler de su temporada 13

ENTRETENIMIENTO

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años alejada por problemas de salud

Published

8 horas atrás

on

Después de un largo tiempo alejada de los espectáculos, Celine Dion se presentó nuevamente en vivo el sábado 12 de septiembre, marcando uno de los regresos más esperados en su trayectoria.

La artista canadiense, que tiene 58 años, volvió a los escenarios en el Plenitude Arena de Nanterre, a las afueras de París, donde realizó el primero de una serie de 16 conciertos en Francia, todos con entradas vendidas por completo.

Con gran emoción por reencontrarse con sus fans, Dion dejó claro que tenía muchas ganas de retomar el canto.

“Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, manifestó durante su actuación.

Un regreso después de una pausa por problemas de salud

Este evento representa un momento muy significativo para la cantante, quien en los últimos años tuvo que interrumpir gran parte de su carrera debido a problemas de salud.

En diciembre del 2022, Dion informó que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una condición neurológica que puede causar rigidez muscular y espasmos dolorosos.

Este trastorno también puede afectar los músculos que se utilizan para tragar, lo que puede dificultar actividades esenciales para una cantante, como hablar y cantar.

Después de hacer público su diagnóstico, la artista canceló los conciertos pendientes de su gira mundial y comenzó a reducir su presencia en eventos para enfocarse en su salud.

Casi cuatro años después, regresa a los escenarios

El regreso de este sábado se produce casi cuatro años después de que Dion compartió su diagnóstico y más de seis años desde su última actuación completa.

Su anterior espectáculo largo fue el 8 de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia y, posteriormente, su estado de salud alteraran sus planes laborales.

Ahora, con una nueva serie de actuaciones agotadas en Francia, Celine Dion se reencuentra con su público y vuelve a los escenarios que han sido fundamentales en su carrera durante tantos años.

El concierto en Nanterre así da inicio a una nueva fase para la intérprete, quien regresa a hacer lo que mejor sabe: cantar en vivo ante sus seguidores.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años alejada por problemas de salud

Después de un largo tiempo alejada de los espectáculos, Celine Dion se presentó nuevamente en vivo el sábado 12 de...
NOTICIAS NACIONALES11 horas atrás

CONEP entregó informe sobre las repercusiones del cierre de la mina

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) hizo entrega formal a la Comisión Interministerial del estudio, “Repercusiones socioeconómicas del...
ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

Justin y Hailey Bieber cumplen ocho años de casados y así lo celebraron

Justin y Hailey Bieber conmemoraron el domingo 13 de septiembre su octavo aniversario de matrimonio, una ocasión que el cantante...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

Presidente Mulino insta a nuevos agentes de estamentos de seguridad a proteger al ciudadano

Un total de 731 nuevos agentes de la Policía Nacional (PN) y 43 del Servicio Nacional de Migración (SNM) se...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Histórica presentación de Panamá en los Juegos Codicader 2026

En el torneo regional, organizado por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), Panamá se coronó con...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Inicia entrega de tarjetas de Pase-U en San Miguelito

Desde tempranas horas de hoy, inició la entrega de tarjetas para el programa Pase-U en el centro comercial Los Andes,...
AJÍ13 horas atrás

Osobuco con polenta y Ropa vieja, lugar de destino Tenerife

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Aprehenden a dos exfuncionarios del IFARHU por presunto blanqueo

La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Fiscalía Anticorrupción y con el apoyo de la Dirección de...
ENTRETENIMIENTO13 horas atrás

TINI llega a Panamá: del mundo de Violetta a su era FUTTTURA

Antes de convertirse en una de las artistas más destacadas de la música pop en Latinoamérica, Tini cautivó a toda...
TECNOLOGÍA13 horas atrás

Microsoft anuncia la quinta edición de la Power Platform Community Conference 2026

Microsoft llevará a cabo la quinta edición anual de la Power Platform Community Conference (PPCC), del 27 al 29 de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!