Celine Dion vuelve a los escenarios tras años alejada por problemas de salud

Después de un largo tiempo alejada de los espectáculos, Celine Dion se presentó nuevamente en vivo el sábado 12 de septiembre, marcando uno de los regresos más esperados en su trayectoria.

La artista canadiense, que tiene 58 años, volvió a los escenarios en el Plenitude Arena de Nanterre, a las afueras de París, donde realizó el primero de una serie de 16 conciertos en Francia, todos con entradas vendidas por completo.

Con gran emoción por reencontrarse con sus fans, Dion dejó claro que tenía muchas ganas de retomar el canto.

“Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, manifestó durante su actuación.

Un regreso después de una pausa por problemas de salud

Este evento representa un momento muy significativo para la cantante, quien en los últimos años tuvo que interrumpir gran parte de su carrera debido a problemas de salud.

En diciembre del 2022, Dion informó que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una condición neurológica que puede causar rigidez muscular y espasmos dolorosos.

Este trastorno también puede afectar los músculos que se utilizan para tragar, lo que puede dificultar actividades esenciales para una cantante, como hablar y cantar.

Después de hacer público su diagnóstico, la artista canceló los conciertos pendientes de su gira mundial y comenzó a reducir su presencia en eventos para enfocarse en su salud.

Casi cuatro años después, regresa a los escenarios

El regreso de este sábado se produce casi cuatro años después de que Dion compartió su diagnóstico y más de seis años desde su última actuación completa.

Su anterior espectáculo largo fue el 8 de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia y, posteriormente, su estado de salud alteraran sus planes laborales.

Ahora, con una nueva serie de actuaciones agotadas en Francia, Celine Dion se reencuentra con su público y vuelve a los escenarios que han sido fundamentales en su carrera durante tantos años.

El concierto en Nanterre así da inicio a una nueva fase para la intérprete, quien regresa a hacer lo que mejor sabe: cantar en vivo ante sus seguidores.