Especialistas internacionales se han congregado en Panamá con el propósito central de examinar la creciente infiltración de las mafias en la política, alertando sobre cómo los dineros mal habidos logran impulsar candidaturas y asegurar puestos públicos.

Durante este cónclave organizado por el Tribunal Electoral y organismos globales, se advirtió que las organizaciones criminales buscan controlar las instituciones del Estado para saquear los recursos públicos y blindar sus operaciones ilícitas.