Los aficionados al horror ya tienen un evento anotado en su agenda. Jason Voorhees regresará al cine con una nueva entrega de Viernes 13, que se titulará Jason y será la décima tercera película de esta reconocida franquicia.

La información fue revelada el 18 de noviembre, día en que también se anunció que la filmación del filme había concluido. Además del título oficial, la producción detalló la fecha de su lanzamiento en cines: el viernes 13 de agosto de 2027, un momento que se alinea perfectamente con la temática de la serie.

Esta película significará el regreso del asesino con la máscara de hockey a las salas de cine por primera vez desde el reinicio de la serie lanzado en 2009. Steve Miner se encargará de la dirección, quien ya tiene experiencia en el mundo de Viernes 13.

El papel de Jason será interpretado por Schuyler White, un profesional con experiencia en actuación, coordinación de escenas de riesgo y en efectos especiales. Su carrera también incluye trabajos relacionados con este icónico personaje del cine de terror.

Robbie Barsamian, representante de Horror, Inc. y supervisor de la franquicia, comentó que la elección del actor fue el resultado de varios meses de búsqueda. Según mencionó, el equipo deseaba encontrar a alguien que pudiera reflejar la presencia aterradora del villano, pero que también entendiera su esencia y tuviera un gran respeto por la historia de la saga.

Con la filmación completada y la fecha de estreno asegurada, Jason comienza a trazar su camino para llevar de nuevo el horror de Crystal Lake a los cines en agosto de 2027.