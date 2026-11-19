Con el objetivo de conocer los avances del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) de la Línea 3 del Metro de Panamá, específicamente en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, las empresas encargadas de la elaboración de este instrumento de planificación realizaron la primera reunión con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), donde presentaron su plan de trabajo.

Esta reunión fue encabezada por el ministro del Miviot, Jaime A. Jované C., acompañado del viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, quienes intercambiaron opiniones con los representantes de las compañías Suma, Grupo Cotrans y City Plan Consult S.A., sobre los diferentes aspectos que se buscan mejorar en el distrito de Arraiján con el Plan Parcial que se ejecuta para esta zona.

El viceministro Osorio destacó que la importancia de este plan consiste en que el Metro de Panamá no solamente conecta estaciones, sino también a las personas, su vivienda y el trabajo, pero todo esto se logra a través de una planificación estratégica.

Señaló que el ordenamiento territorial alrededor de este trayecto ferroviario del Metro es importante, porque permitirá reorganizar el territorio, acercar la vivienda, desarrollar espacios públicos y activar el comercio, siempre pensando en el ciudadano y la mejoría de su calidad de vida.

«Vemos muy positivo la necesidad de planificar a mediano y largo plazo para poner en valor los instrumentos de planificación que nos ayuden a orientar el desarrollo sostenible en beneficio de la población», dijo el viceministro Osorio

Este proceso involucra a la comunidad, la sociedad civil, la empresa privada, los inversionistas, las instituciones públicas, los gobiernos locales, entre otros, por lo que posteriormente se sostendrán reuniones con todas las instancias involucradas para dialogar sobre la visión de este plan y cómo se elaborará este documento de planificación para la población.

Por su parte, el representante legal de las empresas, Luis Campana, indicó que este proyecto permitirá crear un instrumento de planificación donde se establecerán las normativas que ayuden a conseguir un desarrollo del área de influencia de la Línea 3 del Metro, específicamente, en el distrito de Arraiján, entre las estaciones de Panamá Pacífico y Ciudad del Futuro.

Enfatizó que este plan se debe desarrollar en 10 meses y contempla consultas y talleres con la comunidad y los actores claves, porque lo que se busca es que todas las personas interesadas puedan tener una voz viva en la ejecución de este proyecto.