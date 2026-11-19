La Selección de Sóftbol Femenina de Panamá U18 viajó con destino a El Salvador, para competir en el VI Campeonato Panamericano que servirá como clasificatorio continental para la próxima Copa del Mundo.

El torneo, organizado bajo los auspicios de la WBSC Américas Softbol, reunirá a Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Islas Vírgenes de EE.UU, Venezuela y Panamá.

Los partidos se disputarán en dos sedes de San Salvador: el Estadio Ing. Pablo Arnoldo Guzmán, en la Colonia Guatemala, y el Estadio Nacional de Béisbol Saturnino Bengoa.

La competición comenzará el 21 de noviembre y concluirá el 28 de noviembre, mientras que la ceremonia de apertura tendrá lugar el 20 de noviembre.