La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, inició investigación de oficio por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales en la modalidad de contaminación y tramitación y cumplimiento urbanístico, relacionados a plantas de tratamiento de aguas residuales de tres barriadas ubicadas en el distrito de Arraiján.

La investigación inicia tras denuncias expuestas en medios digitales sobre la posible contaminación de quebradas y ríos en barriadas como Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía, en Arraiján.

La Fiscalía mantiene 3 investigaciones abiertas por estos hechos, por lo que se desarrollan diligencias para determinar las responsabilidades penales.