Fabián Camargo es nuevo director del Sistema Penitenciario tras renuncia de Singh

El Ministerio de Gobierno de Panamá anunció la designación de Fabián Camargo como nuevo director general interino del Sistema Penitenciario. Con esta representación, Camargo asume la responsabilidad de dar continuidad a la gestión administrativa y a los planes de trabajo que desarrolla la institución.

El nombramiento se formalizó tras la renuncia presentada por Chanan Singh, quien se separó de la dirección general por motivos personales.

La dimisión fue aceptada por la ministra de Gobierno, quien agradeció públicamente la labor desempeñada y el tiempo dedicado por Singh durante su gestión al servicio de la institución. El relevo en la entidad fue confirmado mediante un comunicado oficial con fecha del 11 de noviembre de 2026.