Inauguran XII Conferencia anual de la red Interamericana de Catastro y registro de la propiedad

La Organización de Estados Americanos inauguró la duodécima conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en Panamá, un evento enfocado en garantizar la seguridad jurídica mediante la protección legal de los bienes inmuebles.

Durante el encuentro, expertos y autoridades internacionales analizaron la urgente necesidad de modernizar y digitalizar los sistemas registrales, integrando herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para agilizar los trámites, transparentar la información pública y combatir eficazmente el fraude inmobiliario.