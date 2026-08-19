Barbie recrea el famoso look de Marilyn Monroe en «Los hombres las prefieren rubias»

Marilyn Monroe se convierte nuevamente en Barbie. Para celebrar el centenario del nacimiento de la actriz icónica, Mattel lanzó una nueva muñeca de su colección Barbie Signature, inspirada en uno de los momentos más emblemáticos de su carrera en el cine.

Esta nueva muñeca se basa en el famoso número musical «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», que fue interpretado por Monroe en la película Los hombres las prefieren rubias, que se estrenó en 1953.

El diseño intenta capturar el brillo y la elegancia que definieron a la actriz en esos años. Barbie lleva un vestido de satén rosa con un gran lazo en la parte de atrás, junto con guantes largos y accesorios inspirados en diamantes.

Para crear esta versión especial, Mattel colaboró con The Estate of Marilyn Monroe LLC, utilizando elementos de la imagen que tuvo Monroe en una de sus presentaciones más memorables.

Esta propuesta es parte de los tributos que Barbie ha hecho a lo largo del tiempo a varias personalidades que han dejado huella en la moda y la cultura popular.

Robert Best, el vicepresidente y director creativo del diseño de muñecas de Mattel, mencionó que Marilyn Monroe ha sido una de las inspiraciones más grandes para Barbie.

“Al celebrar su centenario, diseñamos esta muñeca como un homenaje a Marilyn, inspirándonos en el vestido de satén rosa y los deslumbrantes diamantes que lució en Los hombres las prefieren rubias”, comentó.

Con esta nueva versión, la imagen de una de las grandes estrellas de Hollywood se transforma nuevamente en una pieza de colección, llevando el estilo icónico de Marilyn Monroe a una generación diferente.