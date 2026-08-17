«Spider-Man: Brand New Day» se convierte en la octava película en superar los $2.000 millones

El éxito de Spider-Man sigue rompiendo récords en los cines. Spider-Man: Brand New Day se une a un grupo limitado de películas que han logrado recaudar más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial.

El filme alcanzó esta suma tras solo 17 días en exhibición, convirtiéndose en la segunda cinta que más rápidamente llega a esta cifra. El récord sigue siendo de Avengers: Endgame, que en 2019 lo logró en solo 11 días.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la más reciente aventura del Hombre Araña ha acumulado hasta ahora 2.022 millones de dólares en todo el mundo.

Una parte significativa de estos ingresos proviene de Norteamérica, donde ha recaudado 785,8 millones de dólares entre Estados Unidos y Canadá, logrando así el cuarto lugar en la lista de las películas con más ganancias en ese mercado.

Fuera de Norteamérica, el filme ha sumado otros 1.236 millones de dólares, fortaleciendo su impresionante desempeño internacional.

Con estos números, Spider-Man: Brand New Day se convierte en la octava película en la historia del cine en sobrepasar los 2.000 millones de dólares.

La lista la lidera Avatar, con cerca de 2.900 millones de dólares, seguida por Avengers: Endgame con 2.700 millones y Avatar: El camino del agua, que logró los 2.300 millones.

También forman parte de este selecto grupo Titanic, con 2.200 millones; Star Wars: El despertar de la fuerza, con 2.070 millones; y Avengers: Infinity War, con unos 2.030 millones de dólares.

Con su entrada a este grupo, Spider-Man: Brand New Day vuelve a confirmar el gran atractivo que sigue teniendo uno de los personajes más queridos de Marvel en los cines.