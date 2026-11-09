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Especialistas internacionales comparten conocimientos en el Centro de Tenis Fred Maduro

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1 día atrás

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El Centro de Tenis Fred Maduro es sede de la Conferencia Regional de Entrenadores de Tenis, un encuentro que promueve la capacitación, la actualización profesional y el desarrollo de nuevos talentos.

Con la participación de entrenadores, especialistas y exponentes internacionales, esta iniciativa reúne a representantes de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, México, Canadá, Trinidad y Tobago, entre otros, con el objetivo de fortalecer la preparación de los profesionales encargados de desarrollar esta disciplina.

El encuentro, que se desarrolla del 30 de octubre al 1 de noviembre, es organizado por World Tennis (antiguamente conocido como la Federación Internacional de Tenis), COTECC y la Federación Panameña de Tenis.

Este espacio representa una oportunidad para intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y compartir nuevas herramientas metodológicas aplicadas a la enseñanza del tenis.

Durante las jornadas se tiene planificado desarrollar charlas, talleres teóricos y actividades prácticas dirigidas a fortalecer las capacidades de los entrenadores. Las sesiones abordan diferentes aspectos de la preparación deportiva, desde las metodologías de enseñanza hasta el perfeccionamiento técnico y la importancia de adaptar los procesos de entrenamiento a las necesidades de cada atleta.

Uno de los principales enfoques del seminario es el desarrollo del tenis desde sus bases, reconociendo que la preparación de las nuevas generaciones comienza con entrenadores capacitados, capaces de orientar adecuadamente el aprendizaje y acompañar el crecimiento deportivo de niños y jóvenes.

Algunos de los ponentes que forman parte de este evento son Miguel Crespo, representante de World Tennis, y los entrenadores mexicanos Marcela Arroyo y Bruno Echagaray, quienes forman parte del programa de capacitación.

Asimismo, la presencia de la Federación Panameña de Tenis destaca el papel de las organizaciones deportivas en la promoción de estos espacios de aprendizaje, fundamentales para elevar la calidad de la enseñanza, fortalecer las estructuras de desarrollo y ampliar las oportunidades de crecimiento del tenis nacional.

Con iniciativas como esta y espacios deportivos como el Centro de Tenis Fred Maduro, Panamá tiene la oportunidad de volver a consolidarse como un punto de referencia internacional para la formación de entrenadores y la organización de competencias de alto nivel, aprovechando sus diferentes canchas e instalaciones para impulsar el desarrollo del tenis y atraer nuevos eventos internacionales.

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