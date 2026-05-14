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Franz Beckenbauer el ícono alemán que brilló en tres Mundiales

Published

2 horas atrás

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Franz Beckenbauer brilló en 3 Mundiales FIFA con Alemania Occidental (1966, 1970 y 1974): 18 partidos y 5 goles. Debutó en Inglaterra 1966, y registró 4 tantos, guiando a su equipo hasta la final ante el anfitrión (derrota por 4-2). En México 1970, ya como referente absoluto, protagonizó uno de los duelos más legendarios ante Italia en semifinales (caída 4-3), donde jugó gran parte del partido con el hombro dislocado, símbolo de su temple y entrega. Alemania terminó en el 3er puesto y él consolidó su reputación como uno de los mejores futbolistas del mundo.

El punto culminante llegó en Alemania 1974, cuando, como capitán, lideró a su selección al título mundial en casa. Como líbero, fue el eje del equipo que venció 2-1 a Países Bajos en la final y se consagró campeón del mundo.

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