Franz Beckenbauer el ícono alemán que brilló en tres Mundiales

Franz Beckenbauer brilló en 3 Mundiales FIFA con Alemania Occidental (1966, 1970 y 1974): 18 partidos y 5 goles. Debutó en Inglaterra 1966, y registró 4 tantos, guiando a su equipo hasta la final ante el anfitrión (derrota por 4-2). En México 1970, ya como referente absoluto, protagonizó uno de los duelos más legendarios ante Italia en semifinales (caída 4-3), donde jugó gran parte del partido con el hombro dislocado, símbolo de su temple y entrega. Alemania terminó en el 3er puesto y él consolidó su reputación como uno de los mejores futbolistas del mundo.

El punto culminante llegó en Alemania 1974, cuando, como capitán, lideró a su selección al título mundial en casa. Como líbero, fue el eje del equipo que venció 2-1 a Países Bajos en la final y se consagró campeón del mundo.