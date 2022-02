Gal Gadot sufre censura de sus películas en Medio Oriente

Gal Gadot es una de las nuevas estrellas de Hollywood gracias a su papel de guerrera como “La Mujer Maravilla”, pero en Medio Oriente sus películas están prohibidas por su pasado en el servicio militar israelí.

La última película que protagoniza, “Death on the Nile”, basada en uno de los clásicos de Agatha Christie, acaba de ser prohibida en al menos dos países de Medio Oriente por su pasado en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Dirigida por el británico Kenneth Branagh, que interpreta al investigador Hércules Poirot, no aparecerá en la pantalla grande en el Líbano y Kuwait.

En la película, Poirot investiga el asesinato de una rica y joven heredera a bordo del mismo crucero por el río Nilo en el que el inspector pasa sus vacaciones.

“Death on the Nile”, sin embargo, se estrenará en el resto de Oriente Medio durante este fin de semana, según el sitio Deadline.

Gadot, de 36 años, sirvió en las fuerzas armadas israelíes durante dos años, como se requiere de todos los jóvenes israelíes, antes de ingresar al mundo del espectáculo.

No es la primera vez que la nacionalidad de la ex Miss Israel genera controversia, debido a diversos conflictos entre Israel y algunas naciones de Medio Oriente, en particular Líbano.

Líbano también había prohibido las dos películas de “Wonder Woman” protagonizadas por Gadot.

La prohibición se basa en una ley que boicotea los productos israelíes y prohíbe a los ciudadanos libaneses viajar a Israel o tener contactos con ciudadanos de ese país.

Kuwait prohibió “Muerte en el Nilo” después de un aluvión de protestas en las redes sociales, según The Daily Mail, que citó al periódico en árabe Al-Qabas.

Un mensaje en Twitter de Gadot pidiendo unidad el año pasado en medio de ataques con cohetes desde Cisjordania, creó una tormenta de críticas en línea.

Acusaron a la actriz de ser una herramienta de “propaganda” para el ejército israelí.

“Death on the Nile” es la secuela de “Murder on the Orient Express” (2017), ambas basadas en las novelas de Agatha Christie (1890-1976).

Además de Branagh y Gadot, el elenco se completa con Armie Hammer, Annette Bening, Letitia Wright y Tom Bateman. (ANSA).