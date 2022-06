Gales regresa a una Copa del Mundo luego de 64 años

Gales venció por 1-0 como local a Ucrania y selló su segunda participación en una Copa del Mundo al conquistar el último boleto disponible de las Eliminatorias europeas para Qatar 2022.

Gales, que había finalizado segundo en el Grupo E de las Eliminatorias europeas detrás de Bélgica, selló su boleto a Qatar 2022 con un gol en contra de Andriy Yarmolenko (34′) en su intento por rechazar un tiro libre de Gareth Bale.

El ex delantero del Real Madrid se acercó a consolar a Yarmolenko, jugador del West Ham que rompió en llanto en pleno campo de juego al término del partido que concluyó la ilusión de Ucrania de disputar su segunda Copa del Mundo después de Alemania 2006.

El experimentado arquero Wayne Hennessey, de 35 años, fue decisivo con numerosas intervenciones para la clasificación de Gales, decimotercer clasificado de Europa para Qatar 2022, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

“No merecimos perder, pero el fútbol es así y sin dudas su arquero fue la figura. El fútbol es pura emoción, queríamos regalarle algo grande a nuestros aficionados. Lamentablemente no lo logramos, pero debemos seguir luchando, incluso para detener la guerra porque todos quieren vivir en paz”, aseguró el defensor ucraniano Oleksandr Zinchenko a la cadena británica BBC.

“Quiero pedir perdón a todos nuestros aficionados por no haber anotado al menos un gol, pero así es el deporte. No sé qué decir, me cuesta hallar las palabras: hicimos lo posible, espero que el pueblo ucraniano reconozca nuestro esfuerzo y lo recuerde mucho tiempo”, expresó a su vez el DT Oleksandr Petrakov.

“En Ucrania hay mujeres y niños que mueren cada día e infraestructuras destruidas: Rusia quiere hacer daño, pero resistimos. Espero que todos entiendan lo que está pasando en nuestro país y espero que nadie, en el futuro, pueda encontrarse inesperadamente en una situación similar”, completó el entrenador.

Los “Dragones” del DT Rob Page, quien reemplazó a Ryan Giggs, se suman al Grupo B del Mundial de Qatar 2022, en el que ya habían salido sorteados Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

Page reemplazó a Giggs en noviembre pasado luego de la denuncia por violencia de género que derivó en el arresto y posterior liberación del ex mediocampista de Manchester United.

Gales sólo presenta una participación en una Copa del Mundo, pues fue eliminado en cuartos de final de Suecia 58 al caer por 1-0 contra el campeón Brasil con un gol de Pelé.

El partido en el Cardiff City Stadium se disputó cuatro días después del triunfo por 3-1 que Ucrania celebró en Glasgow ante Escocia, postergado por la FIFA ante la invasión de parte de Rusia.

Gales, que había vencido en marzo por 2-1 a Austria, se clasificó por la llave A del repechaje de las Eliminatorias europeas, mientras que Polonia y Portugal habían sellado sus boletos en las llaves B y C, respectivamente. (ANSA)