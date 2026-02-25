Gobierno empieza a recuperar las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal

El Puerto de Balboa atendió este martes su primer buque desde que el Gobierno asumió las operaciones de dos de las principales terminales portuarias de Panamá, dando una señal clara del inicio de la normalización de sus servicios.

Se trata de los puertos de Balboa y Cristóbal. Las primeras pruebas

dieron con el movimiento de contenedores y la entrada en función del Sistema Operativo de las Terminales Portuarias (TOS) para gestionar el inventario de carga en el Puerto de Balboa, así como la sustitución patronal de unos 526 trabajadores, según anunció en conferencia de prensa la comisión interinstitucional que gestiona mantener en marcha el cambio de operadores.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, juntos al administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega; y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, informaron, este martes, 24 de febrero, que se logró la apertura de la garita del puerto de Balboa para exportaciones, contenedores vacíos y movimiento rodante.

“Hemos estado trabajando con ambos operadores y los sistemas se encuentran en línea… estamos validando que la data de ambos sistemas coincida con la información que tenemos en los recintos portuarios lo cual es importante para conocer la ubicación de cada una de las cargas que se encuentran en los puertos”, destacó Icaza.

Icaza detalló que en menos de 24 horas se han realizado más de 200 sustituciones patronales en el puerto de Balboa, y en el caso de Cristóbal arriba de 326, de un poco más de mil 200 personas contratadas. Igualmente, en el ámbito laboral se ha llegado a acuerdo con 2 de los 4 sindicatos de trabajadores de ambos puertos.

También explicó que en un periodo no mayor de 3 días se podría recibir vehículos que retiran carga en ambas terminales, lo que son las importaciones, pero también cargas generales que se debe buscar en los puertos.