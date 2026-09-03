Oceano presenta “Carta a la Vida”, su nuevo sencillo

Después de más de cuatro décadas haciendo historia en el rock en español de Panamá, Oceano presenta “Carta a la Vida”, un nuevo sencillo con el que la banda abre una nueva etapa en su trayectoria.

El lanzamiento, realizado este 2 de septiembre de 2026, reúne distintas perspectivas y sensibilidades que forman parte de la identidad del grupo y las convierte en una canción cercana, emotiva y cargada de significado.

Una mirada a los momentos que dejan huella

“Carta a la Vida” nace de una reflexión sobre las experiencias que terminan marcando nuestro camino. La canción habla de los buenos momentos, las pérdidas, los errores, los aprendizajes y esos instantes que terminan definiendo quiénes somos.

A través de este nuevo tema, Oceano conecta parte de su propia historia con una perspectiva actual, buscando llegar tanto a quienes han acompañado a la banda durante años como a quienes están descubriendo ahora su música.

Una banda que ayudó a abrirle camino al rock en español

Cuando Oceano comenzó su recorrido, el rock en español todavía tenía poca presencia en los medios de comunicación panameños. La agrupación apostó entonces por una propuesta propia y terminó convirtiéndose en una de las bandas que contribuyeron al crecimiento de este movimiento musical en el país.

Canciones como “Pensamientos al Viento” y “Cógelo Suave” marcaron parte de ese camino, con una propuesta que combinaba identidad, reflexión y un sonido pensado para conectar con el público.

Con el paso de los años, su música también llegó fuera de Panamá, convirtiendo a Oceano en una referencia nacional dentro de la historia del rock latinoamericano.

Una historia construida entre amigos y familias

Detrás de la música también existe una historia marcada por la unión y la confianza. La agrupación nació de un grupo de jóvenes, en su mayoría menores de 21 años y sin experiencia previa, que decidió apostar por crear una voz propia dentro de la escena musical panameña.

En ese proceso, el respaldo de sus familias también tuvo un papel importante. Los padres de los integrantes acompañaron sus primeros pasos y creyeron en un proyecto que, con el tiempo, terminaría dejando una huella en la música nacional. Algunos de ellos continúan formando parte de la memoria de la banda.

Más de 40 años después, Oceano vuelve a mirar todo ese recorrido y encuentra en la música una manera de conectar su pasado, su presente y todo lo que aún queda por contar.

Con “Carta a la Vida”, la agrupación no solo celebra su historia, sino que también apuesta por seguir escribiendo nuevos capítulos.