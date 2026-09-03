Inauguran Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo

Con una inversión de más de B/.7.7 millones, el presidente de la República, José Raúl Mulino —acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y ministros de Estado— puso en operación en Colón el nuevo Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres. Esta obra, impulsada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), consta de amplias y modernas instalaciones diseñadas para potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental en la provincia.

Durante el acto, el mandatario expresó su satisfacción por haber concluido este proyecto, el cual quedó inconcluso en administraciones pasadas a pesar de su gran importancia. Asimismo, destacó que el centro funcionará como una vitrina para mostrar al mundo la historia, la riqueza cultural y la biodiversidad del país. Señaló que Panamá, además de contar con un Canal que impulsa el comercio mundial, apuesta por el turismo ecológico.

“Dicen que la tercera es la vencida, y es esta la tercera administración que tiene en agenda este proyecto que por fin hoy terminamos y lo abrimos al público. Esta apertura es la demostración de que inaugurar un proyecto para la foto, pero sin terminar las obras, es una falta de respeto para los panameños. Eso debe ser parte del pasado”, señaló el presidente.

“Creo que un país que no valoriza su historia difícilmente puede construir un futuro de grandeza, y eso es lo que estamos abriendo hoy: una mirada a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos. Nuestro país es único, tenemos historia y naturaleza virgen unidas, en armonía. Este patrimonio cultural y natural es testimonio de nuestro pasado, de lo que significó el inicio del Canal que une al mundo”, acotó, instando a la población a cuidar las estructuras del nuevo centro, de la misma forma en que hay que cuidar y conservar los ríos, quebradas y parques en todo el país.

Por su parte, el titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro, indicó que la apertura del nuevo centro y su entrega al Patronato de Portobelo y San Lorenzo para su administración refleja el cumplimiento de la premisa del Gobierno Nacional: Colón es prioridad. “Un gran paso hemos dado hoy. Colón es prioridad, tuvieron que pasar tres gobiernos para cumplir con este centro (heredado sin terminar). Señor presidente (Mulino): su instrucción ha sido cumplida y hoy se abre este centro de categoría mundial”, agregó, afirmando que Panamá “es la nueva potencia mundial del ecoturismo y biodiversidad”.

En tanto, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que con este nuevo centro Panamá hace historia y da un paso decisivo en la puesta en valor del patrimonio cultural del país como uno de sus principales activos. Destacó el compromiso del Gobierno Nacional de invertir en lo que el país necesita para ser anfitriones del mundo. “Abrimos las puertas al turismo, al progreso, a nuestra historia”, dijo.

A su turno, Yelitza Norse, presidenta del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, agradeció al presidente Mulino y su gobierno por haber hecho realidad una obra que había estado abandonada y ahora será un centro que promoverá el turismo ecológico de forma sostenible.

La construcción de las nuevas instalaciones se realizó mediante licitación pública a través del Contrato No. DAYF-003-2020 como parte del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, ejecutado por MiAmbiente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, en el sector del antiguo Fuerte Sherman en la Costa Abajo de Colón, próximo al legendario Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres. El nuevo centro fue diseñado como un polo natural, turístico, histórico y cultural icónico de Colón, un espacio en donde se informará al visitante sobre la herencia natural y sobre las históricas fortificaciones del Caribe panameño.

El Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres también tiene el propósito de dotar a la zona con infraestructura de primer mundo destinada a la atención de visitantes, conferencias, educación ambiental, interpretación del patrimonio y promoción de los valores naturales, históricos y culturales del área de San Lorenzo, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

La obra incluye una espectacular torre de observación donde los visitantes podrán disfrutar, en toda su dimensión, los bosques primarios, los paisajes costeños, la flora, la fauna y la belleza natural que rodea el área de la fortificación. Asimismo, el nuevo centro cuenta con un salón de capacitaciones, auditorio, sala de exhibiciones, boletería, restaurante, terraza, elevador panorámico, elevador principal de la torre, mirador en el nivel 900 (aproximadamente a 50 metros sobre el nivel de la calle), administración, cuarto de máquinas, cuarto de bombas y tanque de almacenamiento, planta de tratamiento de aguas, estacionamientos y bahía para buses.

El Centro de Visitantes fue concebido como un espacio de referencia para la interpretación de los valores ambientales, históricos y culturales de San Lorenzo, así como también de la biodiversidad y los recursos naturales presentes en el área protegida. La administración y operación de este recinto corresponderá al Patronato de Portobelo y San Lorenzo, que actualmente también es responsable del Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres.

En el evento participaron, además, la ministra de Turismo, Gloria De León; el gobernador de la provincia, Julio Hernández; la embajadora de Turquía en Panamá, Armağan İnci Ersoy; y representantes del BID, entre otros.