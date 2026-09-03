Mulino: «No se pueden emitir leyes sin saber de dónde saldrán los recursos»

El presidente José Raúl Mulino instó a la Asamblea Nacional a legislar con «responsabilidad fiscal», subrayando que no se deben promulgar leyes sin identificar primero las fuentes de financiamiento necesarias.

El mandatario advierte que la planificación de ingresos y gastos es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo cual cuestiona la nueva normativa de descuentos para jubilados que carece de sustento económico.