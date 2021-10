Infantino propone a Israel y Emirato Árabes Unidos como sede del Mundial 2030

La FIFA pretende convertir al fútbol en una herramienta para unir a los pueblos y con esa filosofía su presidente, Gianni Infantino, propuso que Israel organice junto con otros países de la región, entre los cuales Emiratos Arabes Unidos, el Mundial del Centenario en 2030.

Lo hizo durante la visita que realiza a Jerusalén para participar de iniciativas relacionadas con el aniversario de la firma de los “Acuerdos de Abraham” con Emiratos Arabes Unidos, tercer país árabe con el que Israel celebra un acuerdo de paz luego de haberlo hecho con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, respectivamente, tras haber normalizado relaciones también en 2020 con Bahrein, Sudán y Marruecos.

Fue con la intervención del gobierno estadounidense que por entonces presidía Donald Trump y con la colaboración de su yerno, Jared Kushner, que elaboró la estrategia de acercamiento entre árabes e israelíes.

“La FIFA quiere poner al fútbol al servicio de la sociedad para intentar hacer la diferencia a través de su aporte y en lo posible de lograr la paz y la estabilidad en la región”, indica un comunicado emitido por la entidad al confirmar la noticia.

Infantino barajó la posibilidad durante la reunión que sostuvo en Jerusalén con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, la primera entre ambos y en la que participaron el ex embajador estadounidense en ese país, David Friedman, y el ex secretario del Tesoro Steven Mnuchin, que formaron parte también del gobierno de Trump.

La propuesta del dirigente ítalo-suizo fue confirmada por el gobierno israelí con un comunicado en el que asegura que el titular de la FIFA “planteó la idea de que Israel sea una de las sedes del Mundial 2030 junto con otros países de la región, encabezados por los Emiratos Arabes Unidos.

“Pienso que coorganizar es el futuro y por ello por qué no permitirnos soñar con ello, tanto a nivel senior, junior, masculino o femenino”, se preguntó Infantino.

“La Copa del Mundo tiene esa magia única de reunir y unir a las personas”, completó el presidente de la FIFA durante su intervención en un simposio organizado por el “Jerusalen Post” y recordó el “histórico acuerdo” alcanzado entre la federación israelí y la de Emiratos Arabes Unidos.

Para albergar la Copa del Mundo del Centenario, vigésimo cuarta de la historia, también presentaron su candidatura conjunta Uruguay y Argentina, finalistas de la primera edición en 1930 que se celebró justamente en Uruguay, el primer campeón mundial.

Otras candidatas son Marruecos, que podría celebrarlo de manera independiente o en forma conjunta con Argelia y Túnez, además de España y Portugal, que también se postulan bajo una misma candidatura. (ANSA).