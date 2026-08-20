ACODECO anuncia nuevos precios del combustible a partir de mañana

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) presentó el listado oficial de precios máximos de venta para los combustibles líquidos en las estaciones de servicio de todo el país.

Las nuevas tarifas reguladas, elaboradas con información de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), entrarán en vigencia a partir de este 21 de agosto de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el 4 de septiembre de 2026.

Panamá y Colón registran las tarifas más bajas

De acuerdo con el reporte gubernamental, las provincias de Panamá y Colón presentarán los costos por litro más accesibles del mercado nacional. En estas zonas de servicio, los precios regulados se fijaron en:

Gasolina de 95 octanos: 1.226 Balboas por litro.

1.226 Balboas por litro. Gasolina de 91 octanos: 1.160 Balboas por litro.

1.160 Balboas por litro. Diesel ULS: 1.353 Balboas por litro.

En la zona de Panamá Oeste, sectores como Arraiján y La Chorrera experimentarán un incremento marginal de apenas dos milésimos de balboa, situando la gasolina de 95 octanos en 1.228 Balboas por litro y el diésel en 1.355 Balboas.

Changuinola registra los precios más altos del país

Debido a la distancia y los costos asociados al transporte logístico, las regiones del interior y las zonas de difícil acceso reportan los costos más altos de la tabla. En esta ocasión, la localidad de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, lidera los precios máximos a nivel nacional:

Gasolina de 95 octanos: 1.276 Balboas por litro.

1.276 Balboas por litro. Gasolina de 91 octanos: 1.210 Balboas por litro.

1.210 Balboas por litro. Diesel ULS: 1.403 Balboas por litro.

En otras cabeceras de provincia, los precios máximos por litro para la gasolina de 95 octanos se sitúan en Chitré y Santiago en 1.239 Balboas, en Las Tablas en 1.242 Balboas, y en David en 1.247 Balboas. En destinos de tierras altas de Chiriquí, como Boquete y Volcán, los precios de la variante de 95 octanos ascenderán a 1.250 y 1.252 Balboas por litro, respectivamente.

Conversión para el consumidor

Para asistir a los conductores en la estimación de sus gastos, la autoridad recordó que el factor de conversión regulado se mantiene en 1 galón equivalente a 3.785412 litros.