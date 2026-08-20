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Minsa alerta por comercialización de cosméticos sin registro sanitario

Published

3 horas atrás

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Las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar la compra y uso de dos productos que estarían siendo comercializados sin cumplir con los requisitos establecidos en Panamá.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta a la población ante la detección de productos cosméticos que estarían siendo comercializados en Panamá sin contar con los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades.

La advertencia fue emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, luego de acciones de vigilancia y control sanitario que permitieron identificar productos que indican en su etiquetado ser fabricados por E&M Chemical Int., empresa que, según la autoridad, no cuenta con Licencia de Operación ni Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Al no cumplir con estos requisitos, los productos tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Estos son los productos señalados

Entre los artículos identificados por las autoridades se encuentran:

  • Dermoclean: jabón antiséptico antibacterial líquido, disponible en presentaciones de 100 y 200 mililitros.
  • Daily: jabón para manos, en presentación de 525 mililitros.

El Minsa recomienda no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos. También solicita a distribuidores, comercios y establecimientos suspender de inmediato su venta y distribución.

La autoridad sanitaria informó que también encontró promoción y comercialización de cosméticos, desinfectantes y antisépticos a través de redes sociales mediante la cuenta identificada como “emm chemical”, con el perfil “E&MM chemical”.

Según el Minsa, dicho establecimiento no aparece registrado entre los autorizados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, por lo que los productos promocionados no cumplirían con los requisitos sanitarios correspondientes.

Minsa recomienda evitar la compra de cosméticos en establecimientos informales, redes sociales o páginas de Internet que no puedan garantizar su procedencia y las condiciones adecuadas de fabricación, almacenamiento y transporte.

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