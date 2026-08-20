Las ventas de consolas podrían caer hasta un 38% si alcanzan los $1,000

Un análisis de Ampere Analysis advierte que el elevado precio de la próxima generación de consolas podría afectar la adopción de plataformas como PlayStation y Xbox.

El futuro de las consolas de videojuegos podría estar marcado por un importante aumento de precios. Un nuevo análisis de Ampere Analysis advierte que el lanzamiento de la próxima generación a un costo cercano a los 1,000 dólares podría reducir considerablemente las ventas y dificultar la adopción de estas plataformas.

La preocupación surge luego de que semanas atrás circularon informes que apuntaban a que el costo de fabricación de la próxima PlayStation 6 podría alcanzar los 1,000 dólares. A esto se suma la expectativa por la próxima consola de Microsoft, conocida provisionalmente como Xbox Helix.

Según las estimaciones de Ampere Analysis, sí las nuevas consolas llegarán al mercado con un precio de alrededor de 1,000 dólares, las ventas conjuntas podrían disminuir hasta un 38% durante sus primeros cinco años, en comparación con el desempeño registrado por la generación actual, conformada por PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El análisis también proyecta un impacto en el gasto de los consumidores. Los jugadores podrían destinar alrededor de 3,400 millones de dólares menos al ecosistema de videojuegos, lo que representaría una reducción aproximada del 12% frente a un escenario en el que las consolas tuvieran un precio cercano a los 700 dólares.

Un lanzamiento cercano a los 1,000 dólares colocaría a las nuevas consolas en un segmento considerablemente más costoso que el de la generación actual y podría provocar que algunos jugadores retrasen la compra o permanezcan con sus dispositivos actuales.